Alphabet ile Google'ın Net Kar ve Gelirleri Arttı

Alphabet'in net karı yüzde 29, geliri de yüzde 22,2 arttı.

Alphabet ile Google'ın Net Kar ve Gelirleri Arttı

Alphabet'in net karı yüzde 29, geliri de yüzde 22,2 arttı. Google'ın reklam gelirleri yüzde 18,9 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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