Alphabet ile Google'ın Net Kar ve Gelirleri Arttı

Alphabet'in net karı yüzde 29, geliri de yüzde 22,2 arttı. Google'ın reklam gelirleri yüzde 18,9 yükseldi.
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