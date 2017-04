Alphabet ile Google'ın Net Kar ve Gelirleri Arttı

NEW ABD'li teknoloji devlerinden Google ve ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğinde net karı ve gelirleri arttı.



Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolar oldu. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 4,21 milyar dolar net kar açıklamıştı.



Geçen yılın ilk çeyreğinde 20,26 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, bu senenin aynı dönemindeki geliri de yüzde 22,2 artışla 24,75 milyar dolara çıktı.



Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın net kar ve gelirinde de artış kaydedildi.



Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki net karı yüzde 21,8 artışla 7,6 milyar dolara yükseldi. Google, 2016'nın aynı döneminde 6,24 milyar dolar net kar bildirmişti.



Google'ın geliri, geçen senenin ocak-mart döneminde 20,1 milyar dolar iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 artışla 24,5 milyar dolara ulaştı.



Ayrıca, Google'ın reklam gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 21,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin reklam gelirleri geçen senenin ilk çeyreğinde 18 milyar dolardı.



Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunun güçlü gelmesiyle, şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 5,1 değer kazanarak 937 dolara yükseldi.



Uzmanlar, yarın New York borsasının açılmasından sonra Alphabet'in hisselerinde artış görülebileceğini vurguluyor.