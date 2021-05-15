Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?
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Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?
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Alper Ulusoy kimdir? sorusu, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçı yönetecek olan isimlerden biri de Alper Uluso oluyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Twitter'da trend olurken arama motorlarında Alper Ulusoy kimdir? Alper Ulusoy nereli, kaç yaşında? Soruları arttı.

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.

Alper Ulusoy 5 Ekim 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.

Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.

ALPER ULUSOY'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ev Sahibi TakımMisafir TakımTarihHakem GörevOrganizasyon
Sayfalar:« Önceki ( 1 2345678910...) Sonraki » |1/ 51, Toplam 503 kayıt bulundu.
AYTEMİZ ALANYASPOR2-3BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR11 Mayıs 2021HakemSüper Lig
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.5-1GENÇLERBİRLİĞİ8 Mayıs 2021VARSüper Lig
DEMİR GRUP SİVASSPOR1-0HELENEX YENİ MALATYASPOR29 Nisan 2021HakemSüper Lig
BEŞİKTAŞ A.Ş.3-1HES KABLO KAYSERİSPOR24 Nisan 2021VARSüper Lig
HES KABLO KAYSERİSPOR2-2GENÇLERBİRLİĞİ20 Nisan 2021HakemSüper Lig
TRABZONSPOR A.Ş.1-1ATAKAŞ HATAYSPOR17 Nisan 2021VARSüper Lig
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2-4BEŞİKTAŞ A.Ş.11 Nisan 2021VARSüper Lig
YUKATEL DENİZLİSPOR1-1KASIMPAŞA A.Ş.8 Nisan 2021HakemSüper Lig
TRABZONSPOR A.Ş.4-1MKE ANKARAGÜCÜ20 Mart 2021VARSüper Lig
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2-0YUKATEL DENİZLİSPOR14 Mart 2021VARSüper Lig
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