Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Alper Ulusoy kimdir? sorusu, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçı yönetecek olan isimlerden biri de Alper Uluso oluyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Twitter'da trend olurken arama motorlarında Alper Ulusoy kimdir? Alper Ulusoy nereli, kaç yaşında? Soruları arttı.

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.

Alper Ulusoy 5 Ekim 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.

Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.

ALPER ULUSOY'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR