Alpay Erdem - Sahne 2017

Alpay Erdem, "sahne 2017" adlı stand-up gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!

Alpay Erdem - Sahne 2017

Alpay Erdem, "sahne 2017" adlı stand-up gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!

Her biri de birbirinden komik hikayeleri ve sahnedeki neşesiyle cemiyet ortamında sayılan ve sevilen bir komedyen olmayı çoktaan başarmış bir insan olan Alpay Erdem, her zaman olduğu gibi izleyicisine yine dev kahkaha vadediyor. Dev ama yani, az buz değil.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Alpay Erdem - Sahne 2017

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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