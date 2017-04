Alpay Erdem, "sahne 2017" adlı stand-up gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!



Her biri de birbirinden komik hikayeleri ve sahnedeki neşesiyle cemiyet ortamında sayılan ve sevilen bir komedyen olmayı çoktaan başarmış bir insan olan Alpay Erdem, her zaman olduğu gibi izleyicisine yine dev kahkaha vadediyor. Dev ama yani, az buz değil.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Alpay Erdem - Sahne 2017



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır