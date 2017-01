Alpay Erdem-Mesut Süre-Ege Kayacan

Son dönemin en başarılı komeyenlerinden Mesüt Süre, Alpay Erdem ve Ege Kayacan'ın tek kişilik gösterileriyle sahne alacağı benzersiz komedi gecesi, 7 Ocak'ta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde!



"Üç komedyen tek gösteri!



Son dönemin en başarılı komedyenleri aynı sahnede...



Uykusuz dergisinden ve (ara ara) televizyonda görünmelerinden tanıdığımız yazar, karikatürist, oyuncu ve stand up'çı Alpay Erdem, bilhassa stand up gösterileriyle ülkede ayak basmadık yer bırakmadı. Yurt dışında da gösteriler gerçekleştirdi. Birbirinden komik hikayeleri ve sahnedeki neşesiyle sevilen bir komedyen olmayı başaran Alpay Erdem, sizlere yeni hikayeleriyle bol bol kahkaha vaat ediyor.



Uzun yıllar Rock Fm'de, şimdilerde ise Kent Fm'de hafta içi her gün aralıksız sürdürdüğü radyo yayınları ile büyük beğeni toplayan Mesut Süre, tek kişilik gibi görünen gösterisinde seyirciyi kısa sürede oyunun içine çekerek aslında çok kişilik bir gösterinin kapılarını izleyiciye aralıyor. 7'den 70'e her kesime hitap eden gösteri yapısıyla Süre, modern zamanların Huysuz Virjin'i olarak anılıyor.



"Olmakmış, olmamakmış... Mesele ettiğin şeye bak! Bütün mesele kıyıda köşede kalanlarda, gürültüde kaybolanlarda... Önemsiz gibi görünen, gözden kaçan ve büyük olayların yanında ayrıntı gibi duranlarda..."diyen Ege Kayacan, radyo programcısı kimliğinden de beslenerek seyircisinin karşısına bu sefer bu özel gösteriyle çıkıyor."