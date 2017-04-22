Alpay Erdem
Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Kılçık MekanMekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 15: 00Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 15: 00Kategori : Alpay ErdemTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kılçık Mekan
Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 15: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 15: 00
Kategori : Alpay Erdem
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io