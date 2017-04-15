Alpay Erdem

Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Kılçık MekanMekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00Kategori : Alpay ErdemTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

Alpay Erdem

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kılçık Mekan

Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Alpay Erdem

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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