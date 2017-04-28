Alpaslan Çelik'in Davası Karara Kaldı

SURİYE'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından dolayı hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 17'si tutuksuz toplam 18 sanığın 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara kaldı.



İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde geçen yıl 31 Mart'ta polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerlerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıkların hepsi tahliye edildi. Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam etti.



MAZERET DİLEKÇELERİ NEDENİYLE KARAR VERİLEMEDİ



27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan dördüncü duruşmaya sanıklar katılmazken, sanıkların avukatları Semra Özgün, Mert Dinç, Seda Ayaz Aksoy ve sanık avukatı Hüsnü Yıldırım katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Erdi Ekici duruşmayı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden takip etti. Mahkeme başkanı, bu celsede dosyayı karar bağlayacağını ancak tutuksuz sanığın ve bir kısım sanık avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek gelmemesi nedeniyle kararın bir sonraki duruşmaya kaldığını belirtti. İrfan Dinç'in avukatı Mert Dinç, müvekkilinin dosyadan ayrılması talebinde bulunurken, sanık Alparslan Çelik'in de savunmasını destekler beyanı olduğunu, müvekkilinin olayla hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.



'YALAN SÖYLEMEK MÜCAHİDE YAKIŞMAZ'



Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifade veren sanık Erdi Ekici, "Ben Suriye'de bir mücahidim. Biz orada ölümden korkmayız, Allah'a sığınırız. Yalan söylemek bir mücahide yakışmaz. Söz konusu silahları biz getirmiş olsaydık gönül rahatlığıyla söylerdim. Bundan dolayı beraatimi istiyorum" dedi.



Hakim, duruşmaya mazeret dilekçesi gönderip katılmayan sanık avukatlarının mazeretlerinin son kez kabulüne, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık İbrahim Çelik'in zorla getirilmesine, eksikliklerin giderilmesi ve karar vermek için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.



