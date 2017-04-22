Alparslan Erdem İlk Golünü Attı

Medipol Başakşehir'de forma giyen oyuncu Alparslan Erdem, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.



Medipol Başakşehirli sol kanat oyuncusu Alparslan Erdem, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin ilk golünü kaydederek, Süper Lig kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı. Alparslan bu golle kariyerindeki 2. gole imza atmış oldu.



Alparslan Erdem, kariyerindeki ilk golünü ise Medipol Başakşehir forması altında Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı kaydetmişti. - İSTANBUL