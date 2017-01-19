Alp Yalman Görevi Bıraktı Mı?

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.



Galatasaray'ın bu sabah yaptığı çalışmayı Alp Yalman da izledi. Hıncal Uluç'un, geçtiğimiz hafta Levent Nazifoğlu ile tartıştığı ve görevini bıraktığını iddia ettiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Alp Yalman, Florya Metin Oktay Tesislerine geldi.



Alp Yalman, sarı kırmızılı takımın yaptığı çalışmayı Levent Nazifoğlu ile birlikte izleyip teknik direktör Jan Olde Riekerink ile de özel bir görüşme yaptı.