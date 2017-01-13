Alp Disiplini Yarışmasında Dereceye Giren Sporculara Madalyaları Verildi

Alp Disiplini A Grubu Seçmelerinde başarılı olan sporculara yönelik ödül töreni düzenlendi.



Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ve 16 ilden 246 sporcunun katılımı ile Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını Erzincan Valimiz Sayın Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy ve bazı kurum müdürleri verdi.



2 gün boyunca süren yarışlarda 5 kategoride yarışarak başarılı olan sporcular 17-19 Ocak tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek Alp Disiplini 2. Liginde mücadele etmeye hak kazandılar.



Düzenlenen tören sonrası konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; "Kayak federasyonumuzun organizasyonuyla Erzincan tarihi bir gün yaşadı. Ergan Dağı Kayak Merkezimizin ulusal bir yarışmaya ev sahipliğini yapabilecek olduğu tescillenmiş oldu. Bundan sonraki hedefimiz Kayak Merkezimizi uluslararası yarışmalarda bugün olduğu gibi alnımızın akıyla üstesinden gelebilmek." diye konuştu.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yaptığı konuşmada "Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezimiz yine çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Açıldığı günden berri hem uluslararası hem de ülkemizdeki birçok dalda Ergan Dağında yarışmalar yapıldı. Ergan Dağımız her zamankinden daha da hazır Her türlü organizasyonların yapılabileceği bir hale gelmiştir." Diye konuştu.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Erol Yarar ise yaptığı açıklamada; "Biz Ergan Dağı Kayak Merkezine gelir gelmez bir yandan teknik meseleleri çözerken, öbür taraftan da bölgeyi Türkiye ve Dünya ile buluşturacak çalışmalara başladık. Acilen bir bölge yarışını 17 ilimizden buraya gelen bütün sporcuların evlerine döndüklerinde anlatacakları bir Ergan hikayesini bölgeleriyle Ergan'ı Erzincan'ı bütünleştirecek bir hikayeyi oluşturmayı amaç edindik. Bu yarış Ergan Dağı için bir dönüm noktasıdır." Diye konuştu. - ERZİNCAN