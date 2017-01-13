Alp Disiplini A Grubu Seçmeleri Sona Erdi

Türki·ye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Alp Di·si·pli·ni· A Grubu Seçmeleri madalya töreniyle sona erdi.



Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinde 17 ilden 250 sporcunun katıldığı seçmeler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.



Başarılı olan kayakçılar, Kayseri'de 17-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Alp Disiplini 2. Liginde mücadele etmeye hak kazandı.



TKF Başkanı Erol Mehmet Yarar, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak yaklaşık 1,5 ay önce Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinin idaresini aldıklarını, sorumluluğunu da kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi.



Yarar, olumsuz hava koşullarında gece geç saatlere kadar çalışıldığını anlatarak, "Büyük bir ekip ruhu gösterdiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere. 280 sporcumuzla beraber 350 kişilik kafile Erzincan'ın değişik yerlerinde ikamet ederek güzel bir yarışma geçirdiler. Kazanan sporcularımız bundan sonra Türkiye Şampiyonasının bir parçası olacak." diye konuştu.



Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut ile çok sayıda davetli katıldı.