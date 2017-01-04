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Alp Disiplini 2. Tur: Anne-Sophie Barthe
ATP Doha: Andy Murray - Jeremy Chardy
Alp Disiplini 2. Tur: Anne-Sophie Barthe
4 Ocak 2017 Çarşamba 00:11
Alp disiplini 2. tur: Anne-Sophie Barthe.
Alp disiplini 2. tur: Anne-Sophie Barthe
Kaynak:
EuroSport.com
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