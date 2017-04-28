Alo Terzi' Uygulamasını Başlattı

MANİSA'da müşterilerin ilgisini arttırmak isteyen 35 yıllık terzi İlyas Şahin, 'Alo Terzi' uygulamasını hayata geçirdi. WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşanların elbiseleri 'Alo Terzi' aracıyla alınıp, tadilat yapıldıktan sonra adrese teslim ediliyor.



Manisa'nın Şehzadeler İlçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi'nde yeni açılan 'Alo Terzi' isimli iş yeri, terzilik mesleğine gittikçe azalan ilgiyi arttırmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Alo Terzi'nin kurduğu WhatsApp hattıyla, artık vatandaşlar çarşı pazarda terzi aramak ve kıyafetlerini götürmek zorunda kalmıyor. WhatsApp hattından ulaşıp adreslerini bildiren müşterilerin elbiseleri ev yada işyerlerinden alınıp terziye götürülüyor. Üç terzinin çalıştığı işyerinde dikim, tadilat işlemi tamamlanan giysiler araçla Manisalıların ayağına teslim ediliyor.



İlyas Şahin, hem teknolojiye ayak uydurmak hem mesleği canlandırmak için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Şahin, "Mesleğimiz her geçen gün kan kaybediyor. Günümüzde teknoloji çok gelişti. İnsanların vakti de çok kıymetli. Biz de hizmeti insanların ayağına götürmek için 'Alo Terzi' uygulamasını başlattık. Şuan da çok yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. İnsanlar WhatsApp hattımıza veya telefon numaramıza ulaşıyor. Biz de aracımızla vatandaşımızın adresine gidip istediği kıyafeti alıp, istediği şeyi yapıyor ve tekrar geri götürüp teslim ediyoruz. Bunun için ekstra bir ücret de talep etmiyoruz" diye konuştu. Özellikle çalışan kişilerin 'Alo Terzi' uygulamasına büyük ilgi gösterdiklerini dile getiren Terzi Şahin, özel dikim işlemlerinin dışında basit paça kısaltma ve daraltma işlemleri için standart 1 buçuk lira talep ettiğini açıkladı.



- Manisa