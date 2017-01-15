Alo Büyükşehir" 634 Bin Çağrıyı Yanıtladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Alo Büyükşehir" hattının geçen yıl 634 bin çağrıyı yanıtladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları yürütülen çağrı merkezinin 2016 yılında da vatandaşların yanında olduğu belirtildi.



Geçen yıl 444 11 41 numaralı hattı arayan vatandaşlara ulaşım, ambulans gibi hizmetlerin sunulduğu, şikayet ve taleplerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Her biri farklı uzmanlık alanlarında 29 personelin görev aldığı Çağrı Merkezi, 2016 yılında 634 bin çağrıyı yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 24 saat esasına göre vatandaşlardan gelen telefonlara anında cevap vererek hizmet veriyor. 444 11 41 numaralı hattan kolayca ulaşılabilen merkezde, ulaşım, ambulans ve sosyal hizmetlerle ilgili konularda iletişime geçilebiliyor. Konusunda uzman personel, vatandaşlardan gelen talepleri anlık olarak değerlendirmeye alıyor."