Alo 153 Açık Kapı Hattı"

Konya Büyükşehir Belediyesi açık kapı birimi, vatandaşla birebir iletişim kurmak ve sorunlara anında müdahalede bulunmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye ile halk arasında köprü vazifesi gören Açık Kapı'nın halkın belediyecilik hizmetlerine katkı sunması ve yönetime katılması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.



Alo 153 hattının 2004 yılında kurulduğunu ve vatandaşın 24 saat ulaşılabildiğini kaydeden Akyürek, vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulunması ve bilgilendirme faaliyetlerini başarıyla sürdüren açık kapının bundan sonra da çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceğini dile getirdi.



Akyürek, açık kapıya ve Büyükşehir Belediyesi web sayfasında bulunan bilgi edinme bölümüne 2016 yılı içerisinde 18 bin 41 başvuru yapıldığını belirterek, başvuruların konularına göre ayrılarak, ilgili birimlere gönderildiğini ve bu birimlerin yaptığı incelemeler sonucunda başvuru sahiplerinin bilgilendirildiğini kaydetti.