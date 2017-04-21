Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: "Mayıs'ı göremedik. üzgünüz. Sahamızda taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyorduk. Üzgünüz... Başımız dik. 12 maçta iyi bir performans gösterdik. Bugün kazanmamıza rağmen penaltılarda kaybettik. Futbolcularımın yeteneğine ve karakterine güveniyorum. Sahaya çıkıp en iyilerini göstermeye çalıştılar. Takımımızı, kulübümüzü ve ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Penaltılarda şansımız olsa bir tur daha geçebilirdik. Taraftarımız da futbol adına coşku yaratmaya çalıştılar. Alnımız ak, başımız dik ama üzgünüz..."



GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKARIZ



"Hedefimiz bu turu geçip iki lig maçını kazanmaktı. Şampiyon olup tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılıp umarım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarız"



PENALTI ÇALIŞMADIK



"Penaltı çalışmadık. Önceden çok yaptık. Birşey değişmiyor. Penaltı atabilecek Adriano, Oğuzhan ve Quaresma oyundan çıktı. Kimseyi penaltılarla ilgili sorgulamak istemiyorum. Artık geride kaldı"