Almeida Kaleye Geçti

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Portekizli golcü oyuncu Hugo Almeida takımının son maçında kaleye geçti.

Almeida Kaleye Geçti

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında AEK Atina sahasında Olympiakos'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı deplasmanda 2-1 kaznadığı için turu geçen ekip oldu.

AEK Atina'nın kalecisi kırmızı kart görünce kaleye Beşiktaş'ın eski forvet oyuncusu Hugo Almeida'ya kaldı. Hugo Almeida bu sezon AEK formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.


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