Almeida Kaleye Geçti

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında AEK Atina sahasında Olympiakos'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı deplasmanda 2-1 kaznadığı için turu geçen ekip oldu.



AEK Atina'nın kalecisi kırmızı kart görünce kaleye Beşiktaş'ın eski forvet oyuncusu Hugo Almeida'ya kaldı. Hugo Almeida bu sezon AEK formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.