Almeida Kaleye Geçti
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Portekizli golcü oyuncu Hugo Almeida takımının son maçında kaleye geçti.
Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında AEK Atina sahasında Olympiakos'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı deplasmanda 2-1 kaznadığı için turu geçen ekip oldu.
AEK Atina'nın kalecisi kırmızı kart görünce kaleye Beşiktaş'ın eski forvet oyuncusu Hugo Almeida'ya kaldı. Hugo Almeida bu sezon AEK formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.
Kaynak: Sporvadisi.com
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