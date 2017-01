Almazsanız Ceza Öderseniz" Diyen Kargocuya Kanmayın

CEM ŞAN - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kendisinin talep ve onayı olmadan gönderilen kargoyu teslim almayan kişinin hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını, "almazsanız ceza öderseniz" diyen kargoculara inanılmaması gerektiğini söyledi.



Ağaoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yıllarca, içinde hediye bulunduğu vaadiyle gönderilen kargolarla dolandırıldığını belirtti.



Bu dolandırıcılık yönteminde, nakliye ve taşıma bedeli adı altında 70 ile 200 lira arasında bir bedelin talep edildiğini aktaran Ağaoğlu, kargo teslim alındığında ise içinden kulaklık, salatalık, 1-2 liralık yüzük veya küpe gibi değersiz ürünler çıktığını ifade etti.



Ağaoğlu, "kargonuz var" bildirimi alan kişilerin, kimsenin karşılıksız hediye dağıtmayacağını düşünerek tedbirli olmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Tüketiciler, beklemedikleri kargoyu teslim almamalıdır. Teslim almak isteyenler ise mutlaka önce paketi açıp kontrol etmeli ve karşılaştığı duruma göre ya kargo görevlisine iade edip geri çevirmeli ya da kargo fişine not düşerek almalıdır." dedi.



Kargo yoluyla yapılan dolandırıcılıklardan birinin de cep telefonlarına cevapsız çağrı veya mesaj gönderilerek gerçekleştirildiğini anlatan Ağaoğlu, tüketicilerin, tanımadıkları numaralardan gelen mesaj ve çağrılara aldanıp mağdur olmamaları için daha dikkatli davranmalarını istedi.



Ağaoğlu, bu tür durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, ayrıca savcılıklara şikayette bulunulması gerektiğini bildirdi. Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Binlerce vatandaş, kargo dolandırıcıları yüzünden mağduriyet yaşıyor. Bu yüzden tüketicilerin sık aralıklarla uyarılması gerekiyor. Durduk yere kimse kimseye 3 bin liralık telefonu sadece kargo bedeli karşılığında vermez. Ayrıca Türkiye'de küçük bir kutuyla gönderilip kargo bedeli 200 lirayı bulan bir ürün de yok. Bir salatalığa 200 lira vermek istemiyorsanız her arayan kargocuya inanmayın. Talep ve onay olmadan gönderilen kargoyu teslim almayan kişinin hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmuyor. 'Kargonuz var' diye arayan veya mesaj gönderen kişi 'almazsanız ceza öderseniz' diye bir iddiada bulunuyorsa kesin dolandırıcıdır. Vatandaşlar bu düzenbazların oyununa gelmemelidir."



Bu tür suçlamalarla yakalanan dolandırıcıların serbest bırakıldığına ya da kısa süreli tutukluluğun ardından salıverildiğine işaret eden Ağaoğlu, "Bir an önce yasal düzenlemeler yapılarak bu tür geniş toplum kitlelerini hedef alan dolandırıcılara uygulanan cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Yakalananlar cezaların azlığı yüzünden adliyelerden elini kolunu sallayarak çıkmamalıdır." ifadesini kullandı.