Almanya'ya İltica Başvurularında Gerileme

Avrupa'da en çok mülteciyi kabul eden Almanya'da 2017 itibariyle iltica talep edenlerin sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığı bildirildi.



Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) yapılan açıklamaya göre, Almanya'ya iltica edenlerin sayısında üçte ikilik bir gerilemenin yaşandığı bildirildi. Açıklamada, son üç ayda Almanya'ya iltica edenlerin sayısının 47 bin 300 dolayında olduğu, iltica başvurusunda bulunanların ancak beşte birinin oturum alabildiği kaydedildi. 2016 yılının ilk üç ayında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısının 150 binin üzerinde olduğu ifade edildi.



Federal İçişleri Bakanlığı, ülkeye iltica başvurusunda bulunanların 222 bininin ilticalarının kabul edildiği ve 278 bininin bekletildiğini açıkladı. İltica başvurusunda bulunanların öncelikle iltica talepleri kabul edilerek kayıt altına alındığı fakat aile yakınlarının Almanya'ya getirilmesine müsaade edilmediği bildirildi. Bakanlık 2017 yılı itibariyle ülkeye iltica talebinden bulunanların bütün kayıtlarının tek sistem halinde kaydedildiğini, geçmişte yaşanan mükerrer kayıtların tekrar yaşanmayacağı duyuruldu. Ülkeyi gidişi yapılan çocukların daha sonra kayıp gözükmesinin arkasındaki durumun kayıt sisteminden kaynakladığı da ifade edildi. - FRANKFURT