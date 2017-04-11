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Almanya'ya İltica Başvurularında Azalma
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Almanya'ya İltica Başvurularında Azalma

Avrupa'da en çok mülteciyi kabul eden Almanya'da 2017 itibariyle iltica talep edenlerin sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığı bildirildi.

Almanya'ya İltica Başvurularında Azalma

Avrupa'da en çok mülteciyi kabul eden Almanya'da 2017 itibariyle iltica talep edenlerin sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Mülteci, Almanya, Avrupa