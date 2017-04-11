Almanya'ya İltica Başvurularında Azalma
Avrupa'da en çok mülteciyi kabul eden Almanya'da 2017 itibariyle iltica talep edenlerin sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığı bildirildi.
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