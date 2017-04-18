Almanya ve Fransa'daki Seçim Süreci Öncesinde Facebook'tan Gazetelere Tam Sayfa İlan

Dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden birisi olan ve oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, sahte haberler nedeniyle oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor.



Amerika seçimleri döneminde sitede yayınlanan asılsız haberlerin gündem konusu olması sebebiyle oldukça fazla eleştiriye maruz kalan Facebook, bu durumun önüne geçebilmek için kolları sıvadı.



Trump'un yeni dönem başkanı seçildiği Amerikan seçimlerinde, Clinton'un IŞİD'e silah sattığını iddia eden ve sonradan sahte olduğu belirtilen haberlerin yayılmasının ardından Facebook, sahte ve "spam, yanlış bilgi, asılsız içerik" paylaştığı kesinleşen 30 bin kullanıcının hesabını geçtiğimiz günlerde kapattı.



Almanya ve Fransa'da yaklaşan seçimler öncesinde, Amerika seçimleri sırasında yaşanan olayların tekrarlanmaması için Almanya ve Fransa'nın en büyük gazetelerinde ardı ardına "sahte haberlere" karşı uyaran tam sayfa haberler yayımlamaya başladı.



Almanya'da Merkel hükümeti bir süredir yasal yollarla bu durumun önüne geçebilmek için çözüm yolları arıyordu. Eylül'deki federal seçimleri öncesi Merkel'in kabinesi geçtiğimiz hafta, eğer sosyal ağlar kullanıcılarına nefret içerikli paylaşım ve sahte haberleri şikayet edebilecekleri bir seçenek koymazlarsa 50 milyon avroya kadar ceza almalarını öngören bir yasayı geçirdi.



Bu yasal düzenlemenin ardından Avrupa'daki itibarını yitirmek istemeyen Facebook, sahte haberleri tespit edebilmek, Almanya ve Fransa'da bu durumun önüne geçebilmek için 10 ipucu içeren tam sayfa haber metinleri yayımladı.