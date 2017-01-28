Almanya Siyasi Sığınma İsteyen NATO'da Göreli Türk Askerlerine Sığınma Hakkı Verecek Mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Malta'da yapılacak AB zirvesi öncesinde resmi ziyaretlerde bulunmak üzere önümüzdeki perşembe günü Türkiye'de olacak. Ziyaret öncesinde NATO'da görevli Türk askerlerinin Almanya'dan sığınma talep etmesini gündeme getiren Alman basını, mizah krizi ve soykırım iddiaları gibi, konunun Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir kriz yaratma potansiyeline dikkat çekiyor.



40 dolayında üst rütbeli asker sığınma talep etti



15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Kasım ayı başında Almanya'daki NATO üssünde görevli Türk subayların Almanya'dan siyasi iltica talep ettikleri ortaya çıkmıştı. O dönemde kaç askerin sığınma talebinde bulunduğu netlik kazanmamıştı. Der Spiegel dergisi ve ARD'de yayımlanan Report Mainz adlı program Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde konuyu bir kez daha gündeme getirerek, 40 dolayında üst düzey Türk askerinin Almanya'dan siyasi sığınma talep ettiğini duyurdu.



Darbeyle ilişkimiz yok



Spiegel ve Report Mainz'e konuşan iki asker, darbe girişimiyle ilişkilerinin olmadığını öne sürüyor ve Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda hapse gireceklerini, işkenceye maruz tutulacaklarını iddia ediyor.



"Geri gönderemeyiz"



Spiegel dergisine açıklamada bulunan Federal Mülteciler Dairesi ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre, Türk askerlerin sığınma başvurusu yasalar çerçevesinde değerlendirilecek. Ancak Hristiyan Birlik partili milletvekilleri askerlerin Türkiye'ye iade edilmemeleri gerektiği görüşünde. Dergiye konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden Stephan Mayer," Bu askerlerin Türkiye'ye geri gönderilmemesi gerektiği konusunda şüphe yok. Orada hemen hapse atılırlar" ifadelerini kullandı. Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Norbert Röttgen ise siyasi düşüncelerin iltica prosedürlerinde herhangi bir rol oynamasının söz konusu olmayacağına dikkat çekti.



Yunanistan'a sığınan darbeci askerlerin iade edilmemelerine Türkiye'nin sert tepki verdiğine dikkat çeken Alman basını, Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde benzer bir sorunun Almanya ile Türkiye arasında yaşanabileceği üzerinde duruyor. - Dortmund