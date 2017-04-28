Almanya, Olası İdam Referandumunu Tartışıyor

Almanya, anayasa değişikliği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse idam cezası konusunda da referandum yapılabileceğini söylemesi üzerine olası idam referandumunu tartışmaya başladı. Hükümetinin Türkiye'de idamın geri getirilmesi konusunda yapılacak olası bir referanduma Almanya'nın izin vermeyebileceği kaydedildi. Saarbrücker Zeitung gazetesinin Federal Parlamento Araştırma Servisi tarafından hazırlanan konuya ilişkin hukuki durum raporuna dayandırdığı habere göre, Almanya böyle bir referandumun kendi topraklarında yapılmasını önleyebilir.



"Reddetmek hükümetin görevi" tartışması



Hazırlanan raporda idamın henüz işkence ve kölelik yasağı gibi bağlayıcı uluslararası hukuk standardı olmamasına rağmen, 193 ülkenin 84'ünde yasak olduğuna dikkat çekildiği belirtilen haberde, hukukçuların Alman hükümetinin anayasanın 102 maddesinde yasaklanan idam konusunda yapılacak olası bir referandumu reddetmesinin görev olduğunu tartıştıkları vurgulanıyor.



Genel olarak, başka bir devletin Almanya'da yapacağı herhangi bir seçim ve oylama için önceden başvuruda bulunması ve federal hükümet tarafından da onaylanması ilkesinin geçerli olduğuna işaret edilen haberde, Almanya'nın izin vermemesine rağmen oylamanın yapılmak istenmesi durumunda büyükelçilik gibi diplomatik alanların dokunulmaz olduğu için müdahale edilemeyeceği, ancak dışarıda önlem alınabileceği belirtiliyor.



Almanya 1991 yılından bu tarafa izin veriyor



Almanya 1991 yılından bu tarafa genel olarak yabancı devletlerin sandık kurmasına izin veriyor. İzin yetkisi Federal Dışişleri Bakanlığı'na ait. Dikkate alınan en önemli husus, kamu düzeni ve güvenliğinin rahatsız edilmemesi.



"Zorlaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız "



Söz konusu raporun hazırlanması talebinde bulunan Federal Parlamento Avrupa Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum (CDU), Saarbrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin idam cezasını geri getirme konusunda yapacağı olası referanduma karşı Avrupa'nın koordineli hareket etmesi gerektiği çağrısında bulundu.



Böyle bir referandumun tüm Avrupa ülkelerinde yasaklanması gerektiğini belirten Krichbaum, "Bu insanlık dışı ceza, AB'deki temel haklara aykırı" dedi. Olası idam referandumunu önlemek için elçiliklere polisle girilemeyeceğini belirten Krichbaum," Ancak, biz bunu zorlaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



Hristiyan Birlik Partileri Grup Başkanı Volker Kauder ise, konuya ilişkin olarak Passauer Neuen Presse gazetesine verdiği demeçte," Şayet Türkler ülkemizde idam cezasının yeniden getirilmesini oylayacak olursa, bu çok sorunlu olur. Böyle bir oylama için Almanya'nın desteği olamaz" dedi. - Dortmund