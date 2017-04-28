Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna Gönderilen Şüpheli Paket İçerisindeki Bilgisayar Parçası...

IHAAW143729-ASA/28-04-2017 - Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası polis alarma geçirdi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna Gönderilen Şüpheli Paket İçerisindeki Bilgisayar Parçası...

IHAAW143729-ASA/28-04-2017

- Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası polis alarma geçirdi. Konsolosluğa gelen bomba imha uzmanlarının incelemeleri devam ediyor. 28.04.2017 14: 37: 29 TSI
NNNN - İSTANBUL

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