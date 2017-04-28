Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun kargo bölümünde bulunan ve fünyeyle patlatılan şüpheli paketten bilgisayar parçaları çıktı.
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun kargo bölümünde bulunan ve fünyeyle patlatılan şüpheli paketten bilgisayar parçaları çıktı.
Taksim'deki Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, kargo bölümünde şüpheli buldukları bir paketin incelenmesi için polisten yardım istedi.
Başkonsolosluğa gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Patlatılan paketten bilgisayar parçaları çıktı.