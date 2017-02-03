Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Frank Dudda'dan Şehitler Tepesi ve Reina'ya Ziyaret

ALMANYA'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Michelle Müntefering ile birlikte 10 Aralık akşamı ve yılbaşı gecesi terör saldırıları sonucunda hayatını kaybedenleri anmak için Şehitler Tepesi ve Reina'yı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Terör saldırılarının gerçekleştiği noktaya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Başkan Frank Dudda, "Türkiye'yi bölmek isteyenler asla başarılı olamayacaklardır, ülkenizin başı sağ olsun, sizin acınız bizim acımızdır" dedi.



Şehitler Tepesi ve Reina ziyaretinin ardından Başkan Hazinedar ve Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ile beraberindeki heyet 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Batuhan Ergin'in Ortaköy'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bu arada dün, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş şehir protokolü çerçevesinde makam koltuğunu 1 gün süreyle Almanya'nın Herne Şehri Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda'ya devretmişti.



