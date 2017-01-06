Almanya'nın Fürth Belediyesi Üç Hilalli Osmanlı Bayrağını Yasakladı

Almanya'nın Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı sancağı gelen tepkiler üzerine Fürth Belediyesince yasaklandı. Son dört yıldır kortejde yer alan mehter takımının taşıdığı üç hilalli sancağın Osmanlı savaş bayrağını ve sağcı Türk örgütlerini temsil ettiği gerekçesi ile Pegida'nın itiraz ettiği, imza kampanyası başlattığı ve belediyenin bu tepkileri göz önüne alarak yasaklama kararı aldığı öğrenildi.



HER YIL 130 BİN KİŞİ İZLİYOR



Her yıl 130 bin kişinin izlediği kortej de yer alan Fürth Türk Birliği ekibi yol boyunca alkışlanırken, alınan karar vatandaşlarımız arasında şaşkınlık yarattı. Yasaklama kararının yaklaşan seçimler olduğu ve siyasi bir karar olduğu belirtilirken Ditib Fürth Başkanı Refet Avcı, belediyenin kararının toplanacak Fürth Türk Birliği üyelerince değerlendirmeye alınacağını, Belediye Başkanı Thomas Jung ile görüşüleceğini ve alınan kararın daha sonra kamu oyuna açıklayacaklarını söyledi.



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///ARŞİV

2016 yılında yapılan Hasat bayramı yürüyüşü ve üç hilal bayrak taşıyan Mehter - Rnberg