Almanya'nın Dış Ticaret Fazlası Beklentiyi Aştı

Almanya'nın dış ticaret fazlası şubat ayında 21 milyar avroyla, 17,7 milyar avroluk piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.



Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 104,9 milyar avro, ithalat da 83,8 milyar avro oldu.



Ülkenin şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ocak ayına oranla yüzde 0,8 artarken, ithalatı 1,6 geriledi.



Şubatta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası da 17,7 milyar avroluk piyasa beklentisinin üzerinde 21 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.



-Arındırılmamış yıllık ihracat yüzde 3,1 arttı



Arındırılmamış rakamlara göre şubatta 102,3 milyar avroluk ihracat, 82,4 milyar avroluk ithalat yapıldı. Ülkenin arındırılmamış rakamlarla ihracatı 2016 yılının şubat ayına kıyasla yüzde 3,1 ve ithalatı yüzde 3,7 artış kaydetti. Almanya şubatta arındırılmamış rakamlarla 19,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, söz konusu ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 61,2 milyar avroluke ihracat, bu ülkelerden 54,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016 yılının şubat ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 2,9, bu ülkelerden ithalat da yüzde 2,6 arttı.



Şubat ayında, 19 üyeli Avro Bölgesine ise 38,2 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 37,1 milyar avroluk ithalat yapıldı. Bu dönemde, Avro Bölgesine ihracat yüzde 3,5, ithalat ise yüzde 2,6 yükseliş kaydetti.



Avro Bölgesine dahil olmayan AB ülkelerine ihracat da yüzde 1,8'lik artışla 23 milyar avro, ithalat yüzde 2,5'lik yükselişle 17,7 milyar avroya çıktı.



Almanya'nın şubat ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 41,1 milyar avro, bu ülkelerden ithalatı 27,7 milyar avro olarak belirlendi.



Almanya'nın söz konusu ülkelere ihracatı 2016 yılının şubat ayına kıyasla yüzde 3,4 ve bu ülkelerden ithalatı yüzde 6,1 yükseldi.