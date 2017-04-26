Almanya Kupası'nda İlk Finalist Eintracht Frankfurt

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında, Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere sona eren müsabakada, penaltı atışları sonunda Borussia Mönchengladbach'ı 8-7 yenerek finale yükseldi.





Borussia Park Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada, Eintracht Frankfurt 15. dakikada Talep Tawatha'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Borussia Mönchengladbach ise bu gole 45+2'de Jonas Hofmann'ın topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.





İkinci yarıda iki takım da gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.





Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.





Eintracht Frankfurt penaltı atışlarında rakibine 8-7'lik üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda finale yükseldi.





Diğer finalist, yarın oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund karşılaşmasının sonucuyla belli olacak.





Final 27 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.