Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund Finale Yükseldi
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 yenen Borussia Dortmund finale yükseldi.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 yenen Borussia Dortmund finale yükseldi.
Münih Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği müsabakada Dortmund temsilcisi 19. dakikada Marco Reus'un attığı golle 1-0 öne geçti. Buna 28. dakikada Javi Martinez ve 41. dakikada Mats Hummels ile bulduğu gollerle cevap veren Bayern Münih, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısında daha ofansif bir futbol sergileyen Borussia Dortmund 69. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 74. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Almanya Kupası'nda finale yükselen sarı-siyahlılar üst üste 4. kez finale çıkma başarısını gösterdi.
Borussia Dortmund, 27 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, dün Borussia Mönchengladbach'ı penaltı atışları sonucu 8-7 mağlup eden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.