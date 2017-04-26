Almanya Kupası'nda B. Dortmund, B. Münih'i Eleyerek Finale Çıktı

Almanya Kupası yarı finalinde Allianz Arena'da Bayern Münih ile genç kadrosuyla dikkat çeken Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

BAYERN İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDi

Karşılaşmanın 19. dakikasında Marco Reus ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, Bayern Münih'in gollerine engel olamadı. Mücadelenin 28. dakikasında Javi Martinez ve 41. dakikasında Matt Hummels'in kaydettiği gollerle Bayern Münih, devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı.

DORTMUND SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Mücadelenin 69. dakikasında Aubameyang ile durumu eşitleyen Dortmund, 74. dakikada Ousmane Dembele ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

Allianz Arena'da Bayern Münih'i mağlup etmeyi başaran Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda finale çıkmayı başardı.