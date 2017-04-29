Almanya-Fransa 73 Yıl Sonra Tramvayla Buluştu

Almanya ile Fransa arasında 73 yıl sonra tekrar tramvay hattın açılması iki komşu ülke arasında büyük sevinç yaşandı. Almanya ile Fransa'yı ayıran Ren nehri yakası Strasbourg- Kehl kentlerini birleştiren dördüncü tramvay köprüsü 'Beutus Rhenanuns' köprüsü bugün hizmete açıldı. Yaklaşık 107 milyon Euro değerinde tramvay projesin hizmet açılması hafta sonu her iki komşu ülke halkını iki komşu kent arasında ücretsiz seyahat ve değişik eğlence programları davetlileri bekliyor. 2 Mayıs tahine kadar ücretsiz olacak tramvay seferlerine ilgi büyük. Her gün sabah saat 5.30- gece yarısı 0.40 sıralarında 15 dakikada bir tramvay seferleri Strasbourg ile komşusu Almanya'nın Kehl kenti arasında devam edecek. Bugüne kadar 60 yıldır devam eden iki komşu kent arasında 21numaralı belediye otobüs seferleri ise 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren kalkıyor. Almanya ile Fransa arasında en işlek karayolu olan sınır kapısı 'Avrupa Köprüsünde' yılda 2 milyon araç seyahat ediyor. Tramvay hattı 2018 yılında genişletilerek Kehl Belediye ve diğer istasyonlar kurulacak. Almanya'nın Kehl kentinden Strasbourg kent merkezi ve diğer istasyonlara seyahat edecek olanlar 1,70 Euro'ya seyahat edecek. Tenzilatlı bilet aylık ve senelik aile biletleri satışa sunuluyor. Kehl veya Strasbourg'tan Paris'e seyahat edecek olanlar tramvay aktarmalı 1 saat 55 dakikada Paris'e günü birlik gidebilir. Trafiği yoğun olan Kehl-Strasbourg kentlerini ayıran Ren nehri üzerinde ilk tren köprüsü sonra, karayolu köprüsü, yaya ve bisiklet köprüsü 'Mimram Brücke' ve en son bugün tramvay köprüsü 'Beautus Rhenanuns'köprüsü hizmete açıldı. Tramvay köprüsünün yılda 2,5-3 milyon ziyaretçiyi taşıyarak iki komşu ülke arasında hizmet vermesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kehl tramvay durağı



-Beautus R . köprüsü



-ilk tramvaylar seyahat ediyor



-Karayolu köprüsü 'Avrupa Köprüsü'



-İki ülkeyi ayıran Ren nehri ve Mimram Brücke



-Tramvay yeni köprüden geçiyor, Ren nehri, tramvay



-Fransızların hızlı treni TGV tren köprüsünden geçiyor



-Kehl tramvay durağı, tren istasyonu, - Strasbourg