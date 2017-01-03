Almanya: Enflasyon 2013'ten Sonra İlk Kez Yüzde 2'ye Yaklaştı





Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da enflasyon, geçtiğimiz yılın aralık ayında, bir önceki aya oranla yüzde 0,7 arttı.



Aralık ayındaki enflasyon artışı 2015 yılının aynı ayına göre ise yüzde 1,7 kaydedildi. Piyasa beklentileri bu verilerin aylık yüzde 0,6 ve yıllık da yüzde 1,4 olacağı yönündeydi.



Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin gerisinde olmasına rağmen Almanya'da enflasyon oranı 2013 yılının Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyeye çıktı. Bunda özel tüketim harcamaları ile inşaat sektöründeki canlanma önemli rol oynadı.



Aralık ayına ait nihai enflasyon verisi 18 Ocak'ta açıklanacak ancak mevcut verilere göre Almanya'da 2016 yılında enflasyonun yüzde 0.5 seviyesinde kaydedilmesi bekleniyor.



Öte yandan Almanya Federal Çalışma Ofisi başkanı Frank Juergen Weise, 2016 yılının tamamında ortalama işsiz sayısının, en son 1991 yılında kaydedilen düzeye gerileyerek 2 milyon 691 bin olduğunu açıkladı.



Amanya Federal Çalışma Ofisi verileri, işsizliğin Almanya'da geçtiğimiz Aralık'ta işsizlik oranının Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonraki en düşük seviye olan yüzde 6 kaydedildiğini gösterdi.



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Tags: Almanya: sonra 2013ten yaklaştı yüzde ilk Enflasyon kez Meslek 2ye Almanya Almanya ekonomisi Gepost: 03 januari 2017