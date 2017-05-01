Almanya Dışişleri Bakanı Somali'de

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Somali'nin başkenti Mogadişu'da biraraya geldi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'ye gelen Gabriel, Başbakan Hayri ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı belirtildi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hayri, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yönünde çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Almanya, ülke içindeki sorunların çözülmesi için harcadığı çabaları ve Somali'ye olan desteğiyle öne çıkıyor." dedi.



Hayri, eski sayfaların kapatılıp, istikrarın yeniden sağlanması için çaba harcadıklarına işaret ederek, "Somali zor bir aşamadan geçiyor. İçinde bulunduğumuz bu zor durumu atlatmamız için Almanya'dan çabalarını artırmasını umuyoruz." diye konuştu.



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise, ziyaretinin ikili ilişkilerin boyutunu yansıttığını ve tarafların stratejik işbirliğiyle bu ilişkilerin güçlendirmesi için çalışacağını kaydetti.



Ülkesinin Somali hükümetine yönelik gerekli desteği vermeye devam ettiğini ve uluslararası çabalar sayesinde durumun gün geçtikçe iyiye gittiğini söyleyen Gabriel, "Ülkede bazı alanlarda iyileşme olmakla birlikte güvenlik konusunda hala problem var. Somali'ye istikrarın gelmesi için çabalarımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.