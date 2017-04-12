Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Sırbistan'da

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gabriel, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) girebilmesi için Kosova ile ilişkilerinde reform ve normalleşme sürecine devam etmesi gerektiğini ifade ederek, Vucic'in cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zaferin bu konuda umut vadettiğini belirtti.



Seçim zaferinin, beraberinde Kosova ile ilişkiler konusunda büyük sorumluluklar getirdiğini söyleyen Gabriel, Sırbistan'ın AB üyeliğinin bu koşula bağlı olduğunu kaydetti.



Vucic'in seçim zaferini tebrik eden Gabriel, Sırbistan'ın en kısa sürede AB üyesi olması gerektiğini belirterek, "Almanya, Sırbistan ve diğer ülkelerin AB üyelik süreçlerine destek vermeyi, bir sorumluluk olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.



Vucic'in başında bulunduğu hükümetin, bölgedeki barış ve istikrara büyük katkı sağladığını vurgulayan Gabriel, hükümetin 'bölgedeki istikrarın garantörü' olduğunu söyledi.



Gabriel, seçim sonrası Sırbistan'ın muhtelif yerlerinde düzenlenen protestoları, "demokrasinin bir parçası" olarak nitelendirerek, "Önemli olan bu protestoların olaysız ve devletin müdahalesi olmadan yapılması." dedi.



Bazı Balkan ülkelerinde tehlikeli gerilimlerin ortaya çıktığına işaret eden Gabriel, Sırbistan'ın böyle bir ortamda 'istikrar etkeni' olduğunu ifade etti.



Vucic de Sırbistan ile Almanya arasındaki diyaloğun daha yoğun bir şekilde devam edeceğini umduğunu belirterek, Almanya'nın, Kosova ile diyalog sürecine ve bölgede iyi ilişkilerin korunmasına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Sırbistan'ın, AB konusunda verdiği destekten dolayı Almanya'ya müteşekkir olduğunu söyleyen Vucic, Almanya'nın her zaman Batı Balkanların istikrarını desteklediğini kaydetti.



Sırbistan'ın stratejik hedefinin AB üyeliği olduğunu ifade eden Vucic, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerini de korumak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.



Sırbistan'ın cesur ve dürüst bir siyasete sahip olduğunu söyleyen Vucic, "Biz Moskova'da Sırbistan'ın AB yolunda ilerlediğini, Washington'da ve Brüksel'de ise Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Sırbistan egemen, özgür ve bağımsız bir ülkedir." diye konuştu.



Vucic, Sırbistan'ın böyle bir hedefe sahip olmasının, kendisinin güvenilir bir ortak olduğunun ve hedeflerini başkalarının isteklerine göre değiştirmediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.