Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Kosova'da

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin "Sizi de Sırp tarafını da provokasyonlardan kaçınmak, gerçeği kabullenmek ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına teşvik ediyoruz." dedi.



Gabriel, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Başbakan İsa Mustafa ile görüştü.



Alman Bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine değinerek, bu konunun sadece iki ülkenin AB üyeliği yolunda bir koşul olmadığını, aynı zamanda Kosova ve Sırbistan vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması için de önemli olduğunu kaydetti.



Silahlı çatışmaların ve savaşların ardından, barış ve istikrara ulaşmanın yolunun zaman, sabır ve etkinlikten geçtiğinin farkında olduğunu dile getiren Gabriel, "Bu yüzden sizi de Sırp tarafını da provokasyonlardan kaçınmak, gerçeği kabullenmek ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına teşvik ediyoruz." dedi.



Gabriel, Kosova'nın vize serbestliği için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi doğrultusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyleyerek, bu kapsamda Karadağ ile sınırların yeniden belirlenmesine ilişkin anlaşmasının onaylanmasının önemli olduğunu vurguladı.



Kosova Meclisine bu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunan Gabriel, "Bu duruş nedeniyle vize serbestliği gerçekleşmeyecek. Çünkü AB, vize serbestliği için koşullardan birinin bunun olmasına karar vermiştir." dedi.



Gabriel, mevcut Kosova Güvenlik Güçlerinin (FSK), Kosova ordusuna dönüştürülmesi konusuna da değinerek, Kosova'nın egemen bir orduya sahip olma hakkı bulunduğunu ancak bunun ülkenin tüm parçalarının katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.



Kosova Başbakanı Mustafa da görüşmede Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve bu diyalog sürecinde varılan anlaşmaların uygulanması konularını ele aldıklarını ifade etti.



FSK'nın Kosova ordusuna dönüştürülmesinin NATO, ABD ve AB ile koordinasyon içinde ve ülkedeki tüm topluluklarla görüşülerek gerçekleşeceğini aktaran Mustafa, Kosova'nın kendi ordusuna sahip olması gerektiğini vurguladı.



Gabriel, Kosova'daki temasları kapsamında ayrıca mevkidaşı Enver Hoxhaj ile görüştü.