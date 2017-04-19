Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Irak'ta

Resmi temaslarda bulunmak için Bağdat'a gelen Almanya Dışişleri Bakan Sigmar Gabriel, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Yeşil Bölge'deki ofisinde bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Caferi, Almanya'nın, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerinin yeniden imarında rol almasını istedi.



"Almanya'nın Salahaddin, Enbar ve Musul'da DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecinde rol alması gerektiğini düşünüyoruz." diyen Caferi, bazı Alman bankalarında Irak'a ait dondurulmuş fonların iade edilmesini de istedi.



Ekonomik, ticari, güvenlik, istihbarat ve terörün ideolojik fikrine karşı mücadele alanında Almanya ile iş birliği yapmak istediklerini belirten Caferi, Alman mevkidaşından güvenlik güçleri saflarında yaralananların Almanya hastanelerinde tedavisi için talepte bulunduklarını aktardı.



Caferi, Almaya'nın ülkenin güneyindeki petrol kenti Basra'da konsolosluk açmasının önemine de değindi.



Almanya Dışişleri Bakan Sigmar Gabriel de Irak'ta istikrar ve DEAŞ sonrası yeniden imarı desteklediklerini ifade ederek, DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar nedeniyle yerinden edilenlere insani yardım sunmaya hazır olduklarını söyledi.



"Irak'ta istikrarın sağlanması, yargıda, siyasette, ekonomide ve birçok alanda reformla gerçekleşebilir. Hükümet bu reformları yapmalı." diyen Gabriel, "Yabancı yatırımcılar bu gibi gerçek reformları görmeden Irak'a yatırım için gelmezler." diye konuştu.



Gabriel, Irak'ın gerçek reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bunun uluslararası toplumun desteğinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.



Alman Bakan Gabriel, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Faud Masum ile görüşmüştü. Gabriel'in, Bağdat temaslarının ardından IKBY yetkilileriyle görüşmek üzere Erbil kentine hareket ettiği bildirildi.