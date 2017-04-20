Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Irak Ziyareti (2)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Erbil'in Salahaddin kasabasındaki Başkanlık Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Barzani, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda en zor zamanlarda Almanya'nın kendilerine destek olduğunu belirtti.



Söz konusu destekten ötürü misafir heyete teşekkür eden Barzani, Almanya'nın askeri danışmanlarının vermiş olduğu eğitimlerin Peşmerge güçlerine büyük fayda sağladığını ifade etti.



IKBY'nin önemli gündem maddelerinden olan "bağımsızlık referandumuna" değinen Barzani, "Evet, referandum kararı aldık. Tüm taraflar referandum tarihinin belirlenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması için bir komisyon oluşturmaya çalışıyor." dedi.



Barzani, referandumun yapılmasını eleştiren taraflara dair de şunları söyledi:



"Demek ki referandumun niçin yapıldığını tam olarak anlamış değiller. Referandum, Kürdistan (IKBY) halkının ne düşündüğünü kamuoyuna belirtmek için yapılıyor. Bu süreçte başta Bağdat olmak üzere gerekli tüm taraflarla diyalog içerisine gireceğiz. Direkt olarak şiddete başvuracağız diye bir şey yok. Tam tersini barış ve diyalog yolunu seçiyoruz. Her iki tarafın ortak ve birbirini anlayarak alacağı kararın hem halkımıza hem de bölgeye büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim."



Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hakkında Barzani, "Savaş şimdi kentin batı yakasında devam ediyor. Dar sokaklardan dolayı yoğun ve zor çatışmalar yaşanıyor. Savaş uçakları istenilen düzeyde güvenlik güçlerine destek veremiyor. Bu zamana yayılacak bir meseledir. DEAŞ kırılmaya doğru gidiyor ancak Musul'un kurtarılması demek DEAŞ'ın bittiği anlamına da gelmiyor. DEAŞ başka şekilde kalacaktır." diye konuştu.



"DEAŞ tüm Avrupa için tehlikedir"



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise IKBY'ye yalnızca terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettikleri için değil çok sayıda sığınmacı ile iç göçmeni kabul etmesinden dolayı saygı duyduklarını ifade etti.



Gabriel, sözlerini şöyle tamamladı:



"DEAŞ sadece size tehlike oluşturmuyor bilakis hepimiz ve tüm Avrupa üzerindeki bir tehlikedir. Almanya'da şunu belirtiyoruz; DEAŞ ile mücadelede Peşmerge'ye destek, Almanya'yı korumak demektir."



Dışişleri Bakanı Gabriel ve beraberindeki heyet, dün başkent Bağdat'a gelerek Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşmüştü.