Almanya'dan Yunanistan'a: Önce Reform Görmeliyiz
Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın kemer sıkma tedbirlerini uygulamak için talep ettiği şartlarla ilgili olarak, "Önce anlaşılan reformların hayata geçirildiğini görmemiz gerek" dedi.
Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın kemer sıkma tedbirlerini uygulamak için talep ettiği şartlarla ilgili olarak, "Önce anlaşılan reformların hayata geçirildiğini görmemiz gerek" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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