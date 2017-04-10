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Almanya'dan Yunanistan'a: Önce Reform Görmeliyiz
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Almanya'dan Yunanistan'a: Önce Reform Görmeliyiz

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın kemer sıkma tedbirlerini uygulamak için talep ettiği şartlarla ilgili olarak, "Önce anlaşılan reformların hayata geçirildiğini görmemiz gerek" dedi.

Almanya'dan Yunanistan'a: Önce Reform Görmeliyiz

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın kemer sıkma tedbirlerini uygulamak için talep ettiği şartlarla ilgili olarak, "Önce anlaşılan reformların hayata geçirildiğini görmemiz gerek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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