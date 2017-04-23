Almanya'dan Umreye Gidenlere Almanca Hizmet

Almanya'da, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının ilk kez Almanca dil hizmeti verdiği organizasyonla umreye giden Alman, Arap ve Türklerden oluşan kafile, Köln-Bonn havaalanında güllerle karşılandı.



IGMG organizasyonuyla umre için kutsal topraklara giden ve aralarında Türklerin yanı sıra Alman ve Arap Müslümanların da bulunduğu 170 kişilik kafileye, bu yıl ilk kez Almanca dilinde hizmet verildi.



Havaalanında aileleri ve sevdikleri tarafından güllerle karşılanan umreden dönenlerin zaman zaman duygulu anlar yaşadığı gözlendi.



Kafile Başkanı Abdullah Serkan Kaptan, kafileye 5 erkek ve bir kadın görevliyle hizmet verdiklerini, 4 günü Mekke'de, 8 günü ise Medine'de olmak üzere, 12 gün boyunca tüm ibadetleri eksizsiz olarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.



Kaptan, Almanya'daki paskalya tatili nedeniyle, bu yıl umreye Türklerin dışındaki Müslümanların da yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "IGMG olarak bu yıl ilk kez Alman ve Arap Müslümanlara Almanca anlatımlı olarak hizmet verdik. İbadetlerimizi eksiksiz olarak tamamlayıp, Cidde'den İstanbul aktarmalı olarak, sorunsuz şekilde Köln'e döndük. Allah herkese kutsal toprakları ziyaret etmeyi nasip etsin." diye konuştu.