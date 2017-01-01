Almanya'dan Türkiye'deki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı

ABD, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin ardından Almanya da, İstanbul'da yaşanan gece kulübü saldırısı sonrasında vatandaşlarına uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen uyarıda İstanbul'daki vatandaşlarına otellerinde kalmaları tavsiye edildi.



Açıklamada," 01.01.2017 tarihinde gece yarısından kısa bir süre sonra, İstanbul'da gece kulübü "Reina"ya bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. İstanbul'da seyahat etmekte olanlara otel / konaklama yerlerinde kalmaları, gelişmeleri medyadan takip etmeleri ve güvenlik talimatlarındaki gelişmeleri izlemeleri tavsiye edilir" denildi.



Seyahat uyarısında, Türkiye'de özellikle 2015 yılının ortalarından bu yana terör saldırılarının olduğu hatırlatılırken, terörist grupların özellikle büyük şehirlerde saldırılara devam edebileceğine dikkat çekildi. Saldırıların özellikle yabancıları hedef alabileceği vurgulanan uyarıda, vatandaşlarına kalabalık yerlerden ve yabancıların ağırlıklı olarak bulunduğu mekanlardan mümkün olduğunca kaçınılması tavsiye edildi. Kamuya açık eğlenceler, yılbaşı ve yeni yıl partilerinin de sorumluluk çerçevesinde araştırılması uyarısı yapıldı. - Dortmund