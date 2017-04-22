Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Almanya'dan Türkiye Açıklaması
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Deniz Yücel'den AB'ye, Suriye'deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor.

Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Deniz Yücel'den AB'ye, Suriye'deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Deniz Yücel, Türkiye, İhtilaf, Almanya, Surıye, Suriye, Ab