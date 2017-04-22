Almanya'dan Türkiye Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Deniz Yücel'den AB'ye, Suriye'deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Deniz Yücel'den AB'ye, Suriye'deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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