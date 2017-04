Almanya'dan Türkiye Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de idam cezasının uygulamaya konulması durumunda bunun Avrupa Birliği (AB) üyelik hayalinin sonu anlamına geleceğini söyledi.



Bakan Gabriel, Alman Bild gazetesine verdiği röportajında, AB üyesi olmasının Türkiye'nin kendi tutumuna bağlı olduğunu ancak mevcut şartlarda zaten Türkiye'nin üyeliğinin düşünülemeyeceğini kaydetti.



Gabriel, "Biz de bazı şeyleri yanlış yaptık. Ancak kesin olan tek bir şey var: İdam cezasının uygulamaya konulması, Avrupa hayalinin sonu anlamına gelir. Bunun olmamasını dilerim. Şu sıralar her ne kadar zor da olsa ve muhtemelen mevcut durum böyle kalacaksa da diyaloğun korunması ve görüşme kanallarının açık kalması da bir o kadar önemli." dedi.



Türkiye'nin kendi çıkarları açısından da Avrupa'dan daha fazla uzaklaşmaması gerektiğini savunan Gabriel, Avrupa'nın güvenliği açısından önemli bir bölgede olduğu için Avrupa'nın değerlerinin korunmasıyla ilgili Türkiye ile gelecekte yapılacak iş birliğinden beklentilerini de görüşmek istediklerini kaydetti.



Almanya'da toplumun ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Gabriel, "Seçim mücadelesi çok ateşli geçti ve burada yaşayan Türk kökenli insanları da kutuplaştırdı. Siyasi bir radikalleşmeye ve ülkemizdeki insanların izlenmesine şiddetle karşı çıkacağız." diye konuştu.



Gabriel, birçok Alman siyasetçinin de sadece iç siyasi hesaplardan dolayı Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini talep ettiğini, şu sıralar yapılacak en doğru işin itidalli davranmak olduğunu bildirdi.





Kendileri için iki konunun daha önemli olduğunu ifade eden Gabriel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye, 1980'li yılların başında yaşanan askeri diktatörlük döneminde bile Sovyetler Birliği'nin ellerine bırakmamak için NATO'dan dışlamadığımız büyük bir komşudur. Bugün bile Türkiye'yi dış politikada dışlamak ve Rusya'nın saflarına doğru sürüklemek istemiyoruz. O gün olduğu gibi bugün de geçerli olan şudur: Sadece bugünü değil, yarın da düşünülmeli. Çünkü her zaman gelecek vardır."



Şu sıralar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'dan uzaklaşmak mı yoksa yeniden Avrupa ile yakınlaşmak mı istediğini bilmediklerini kaydeden Gabriel, "Ben son aylarda, gerçekten de zorlu aylarda bile Türk mevkidaşımla sıkı temas içinde kaldım ve ona her zaman şunu söyledim: Avrupa kapısını kapatmayın. Müzakereleri sürdürmekte ve karşılıklı olarak birbirimizi ortak olarak görmemizde önemli çıkarlarımız var." şeklinde konuştu.





Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de, Türkiye ile ilişkilerin kesilemeyeceğini ve Türkiye'de görev yapan Alman askerlerinin çekilmeyeceğini belirterek, "Türkiye'deki gelişme bizi zorluyor ancak hiç kimse, NATO bünyesinde yer almayan bir Türkiye ile işlerin daha kolay yürüyeceğini sanmasın. Ortak güvenlik çıkarlarımız bizi birbirimize bağlıyor." diye konuştu.