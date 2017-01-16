Almanya'dan Trump'a NATO ve Mülteci Krizi Tepkisi

– Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO'yu demode olarak tanımlamasına ve mülteci meselesinde Merkel'in büyük hatası olduğunu söylemesine Berlin'den sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Gabriel, göç krizinden Amerikan politikalarını sorumlu tuttu.



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Donald Trump'ın NATO'yla ilgili sözlerinin, birkaç gün önce Trump'ın savunma bakanı adayı tarafından söyledikleriyle çeliştiğini ifade etti.



Trump, NATO'nun modasının geçtiğini, terörü önleyemediğini ve ABD'nin ittifak için yaptığı savunma masraflarının karşılığını alamadığını söylemişti.



Gabriel: "Göç Krizinin Sebebi, Amerikan Politikaları"



Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, mülteci krizi konusunda Alman Başbakanı Merkel'i eleştiren Trump'a sert çıkarak, göç krizinin Amerikan politikalarından kaynaklandığını söyledi. Gabriel, mülteci sorununun "Akdeniz ve Orta Doğu'da hatalı ve müdahaleci Amerikan politikalarının bir sonucu" vurguladı.



(Fotoğraflı) - İstanbul