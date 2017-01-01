Almanya'dan Tatil İçin Gelen Gurbetçi Saldırıda Hayatını Kaybetti

Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün Almanya'dan tatil için geldiği öğrenildi.



Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birin de 28 yaşındaki Mesut Gürbüz olduğu öğrenildi. Turizmci olan ve Almanya'da yaşayan Gürbüz'ün tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi. Arkadaşlarıyla gittiği gece kulübündeki saldırıda ölen Gürbüz'ün Almanya'da yaşadığı belirtildi.



Eniştesinin Adli Tıp Kurumundan cenazesini teslim aldığı Gürbüz'ün yarın defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL