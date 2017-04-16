Almanya'dan Referandum Değerlendirmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin, "Beklenen sonuç zaten buydu" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, referandum oylamasının sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Beklenen sonuç zaten buydu. Sakin kalmanızı aklı başında bir yolda ilerlemenizi öneriyoruz. Bu seçim kampanyasının sonunda bittiğini görmek güzel" dedi.



(İHA)