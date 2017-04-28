Almanya'dan Kısmi Vize Serbestisi Önerisi

Almanya, referandum sonrasında AB ülkeleri arasında tartışılmaya başlanan Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasına karşı çıktı. AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Malta'da bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Biz ilişkilerin durdurulmasının tamamen yanlış olacağını düşünüyoruz" dedi. Gabriel, Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmek istemediklerini söyledi.



Kısmi vize muafiyeti önerisi



Alman basınının aktardığına göre, yeni diyalog kanalları aranması gerektiğini kaydeden Gabriel, Türkiye'deki demokratik güçlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Alman Dışişleri Bakanı, "Entellektüleller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için neden vize muafiyeti getirmiyoruz? Yani herkes için değil ama, Türkiye'nin referandumda karşı oy kullanan ve demokratik olmayı hedefleyen kesimine. Ben onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerektiğini düşünüyorum" diyerek kısmi vize serbestisi önerisi getirdi. - Dortmund