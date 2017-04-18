Almanya'dan İdam Uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, idamın geri getirilmesi halinde Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinin sonlandırılacağını belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, idamın geri getirilmesi halinde Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinin sonlandırılacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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