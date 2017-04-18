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Almanya'dan İdam Uyarısı
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Almanya'dan İdam Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, idamın geri getirilmesi halinde Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinin sonlandırılacağını belirtti.

Almanya'dan İdam Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, idamın geri getirilmesi halinde Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinin sonlandırılacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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